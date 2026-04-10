Charlie Tear

Charlie Tear

wicket keeper

Full name:Charlie Tear
Nationality:Scotland
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Scotland

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches32
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches32
Innings52
Not outs00
Runs12911
Balls Faced23419
Avg25.85.5
SR55.1257.89
Fours242
Fifties10
Sixies00
Highest5611
Hundreds00

Charlie Tear Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Naylor, Liam

Naylor, Liam

Cameron, Scott

Cameron, Scott

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Watt, Mark

Watt, Mark

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Tahir, Hamza

Tahir, Hamza