Bradley Thomas James Wheal

Bradley Thomas James Wheal

bowler

Full name:Bradley Thomas James Wheal
Nationality:Scotland
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Hampshire

Scotland

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1317463250
Innings1317773249
Overs114.359.21046.2248.5168.0
Balls-----
Maidens90190171
Runs508487366813011395
Wickets23171095562
Avg22.0828.6433.6523.6522.5
SR29.8620.9457.5927.1416.25
Eco4.438.23.55.228.3
BB33755
4w00620
5w00111
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1317463250
Innings75571912
Not outs342187
Runs1654028031
Balls Faced318153111835
Avg4511.167.276.2
SR51.6162.526.2567.7988.57
Fours305184
Fifties00000
Sixies00110
Highest142461816
Hundreds00000

Bradley Thomas James Wheal Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

(19 ov.) 187/3

KEN

KEN

One-Day Cup

Bradley Wheal News

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For those who want to get to know one of the top cricket players Bradley Wheal better, you can do so right now as here is all the information about what he faces on the field of play, what records he plans to set.

NAM vs SCO | Berrington-Leask's alliance and Brad Wheal’s magic powered Scotland to a decisive win against Namibia

NAM vs SCO | Berrington-Leask's alliance and Brad Wheal’s magic powered Scotland to a decisive win against Namibia

Scotland beat Namibia by five wickets in the Group B encounter in Barbados. Namibia showcased some great batting with Gerhard Erasmus scoring a half-century and putting up 155/9 but the Scottish batters, especially Richie Berrington and Micheal Leask sealed the deal for Scotland in 18.3 overs.

Bradley Wheal04:05 PM, 18 October, 2021

VIDEO | Mahmadullah's press-conference interrupted as thrilled Scotland players sing national anthem

Bradley Wheal11:44 PM, 17 October, 2021

T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as all-round Chris Greaves stars in Scotland’s historic win over Bangladesh

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