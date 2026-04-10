Bradley Thomas James Wheal

County Championship
Yorkshire vs Hampshire
County Championship
YOR
(24 ov.) 48/4
HAM
251
Hampshire vs Somerset
County Championship
HAM
238
SOM
(36 ov.) 154/3
Hampshire vs Glamorgan
County Championship
HAM
GLA
(96 ov.) 353/1
Essex vs Hampshire
County Championship
ESS
(22 ov.) 51/2
HAM
235
Hampshire vs Nottinghamshire
County Championship
HAM
(45 ov.) 152/6
NOT
Surrey vs Hampshire
County Championship
SUR
421
HAM
(5 ov.) 17/0
Sussex vs Hampshire
County Championship
SUS
(35 ov.) 121/3
HAM
191
Hampshire vs Yorkshire
County Championship
HAM
YOR