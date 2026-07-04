ODI Series Bangladesh vs. India, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Bangladesh vs. India, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Verma, Shefali

India

Mandhana, Smriti

India

Sharma, Deepti

India

Vaidya, Devika

India

Sarvani, Kesavarajugari Anjali

India

Kaur, Harmanpreet

India

Vastrakar, Pooja

India

Bhatia, Yastika Harish

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Rana, Sneh

India

Deol, Harleen

India

Chhelaram Patel, Monica

India

Singh, Meghna

India

Khatun, Salma

Bangladesh

Mondal, Lata

Bangladesh

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Sultana, Shamima

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Khatun, Murshida

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Biswas, Disha

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Chetry, Uma

India

Anusha, Bareddy Malli

India

Kanojiya, Rashi Ashok Kumar

Punia, Priya

India