Follow us
Rodrigues, Jemimah
India
Verma, Shefali
Mandhana, Smriti
Sharma, Deepti
Vaidya, Devika
Sarvani, Kesavarajugari Anjali
Kaur, Harmanpreet
Vastrakar, Pooja
Bhatia, Yastika Harish
Kaur, Amanjot Bhupinder
Rana, Sneh
Deol, Harleen
Chhelaram Patel, Monica
Singh, Meghna
Khatun, Salma
Bangladesh
Mondal, Lata
Moni, Ritu
Hoque, Fargana
Akhter Supta, Sharmin
Sultana, Shamima
Khatun, Fahima
Akter, Nahida
Sultana Joty, Nigar
Khatun, Murshida
Mostari, Sobhana
Maghla, Shanjida Akther
Biswas, Disha
Akter, Marufa
Akter, Shorna
Khan, Rabeya
Khatun, Sultana
Chetry, Uma
Anusha, Bareddy Malli
Kanojiya, Rashi Ashok Kumar
Punia, Priya