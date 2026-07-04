ODI Series England vs India, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series England vs India, Women

Rodrigues, Jemimah

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Capsey, Alice

England

Mandhana, Smriti

India

Ghosh, Richa

India

Sharma, Deepti

India

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Kaur, Harmanpreet

India

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Bhatia, Yastika Harish

India

Kaur, Amanjot Bhupinder

India

Rana, Sneh

India

Dunkley, Sophia

England

Deol, Harleen

India

Cross, Kate

England

Jones, Amy

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Beaumont, Tammy

England

Lamb, Emma

England

Davidson-Richards, Alice

England

Smith, Linsey

England

Filer, Lauren

England

Arlott, Emily

England

Satghare, Sayali Ganesh

India

Hasabnis, Tejal

India

Charani, NR Shree

India

Goud, Kranti

India

Upadhyay, Shuchi

India

Rawal, Pratika

India