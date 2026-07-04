Follow us
Rodrigues, Jemimah
India
Yadav, Radha
Reddy, Arundhati
Verma, Shefali
Capsey, Alice
England
Mandhana, Smriti
Ghosh, Richa
Sharma, Deepti
Ecclestone, Sophie
Bell, Lauren
Kaur, Harmanpreet
Sciver-Brunt, Natalie Ruth
Bhatia, Yastika Harish
Kaur, Amanjot Bhupinder
Rana, Sneh
Dunkley, Sophia
Deol, Harleen
Cross, Kate
Jones, Amy
Bouchier, Maia
Dean, Charlie
Beaumont, Tammy
Lamb, Emma
Davidson-Richards, Alice
Smith, Linsey
Filer, Lauren
Arlott, Emily
Satghare, Sayali Ganesh
Hasabnis, Tejal
Charani, NR Shree
Goud, Kranti
Upadhyay, Shuchi
Rawal, Pratika