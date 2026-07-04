Follow us
Chapman, Mark
New Zealand
Jamieson, Kyle
Santner, Mitchell
Hope, Shai
Barbados
Rutherford, Sherfane
Guyana
Duffy, Jacob
Carty, Keacy
Sint Maarten
Springer, Shamar
Greaves, Justin
Athanaze, Alick
Dominica
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Foulkes, Zak
Young, Will
Tickner, Blair
Pierre, Khary
Trinidad and Tobago
Jangoo, Amir
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Chase, Roston
Shepherd, Romario
Auguste, Ackeem
Forde, Matthew
Seales, Jayden
Layne, Johann
Campbell, John
Jamaica