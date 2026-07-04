ODI Series Pakistan vs. New Zealand Cricket Tournament Players

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ODI Series Pakistan vs. New Zealand

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Ihsanullah

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Haris, Mohammad

Pakistan

Bowes, Chad Jayson

South Africa

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

McConchie, Cole

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Shipley, Henry Burton

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Blundell, Tom

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Imam-ul-Haq

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan