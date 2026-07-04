Follow us
Masood, Shan
Pakistan
Rizwan, Mohammad
Mir, Usama
Ihsanullah
Chapman, Mark
New Zealand
Lister, Benjamin
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Naseem Shah
Zaman, Fakhar
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Azam, Babar
Neesham, Jimmy
Haris, Mohammad
Bowes, Chad Jayson
South Africa
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
McConchie, Cole
Nicholls, Henry
Sodhi, Ish
Shipley, Henry Burton
Young, Will
Tickner, Blair
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
Blundell, Tom
Milne, Adam
Ravindra, Rachin
Imam-ul-Haq
Agha, Salman Ali