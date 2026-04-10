Henry Burton Shipley

Henry Burton Shipley

all rounder

Full name:Henry Burton Shipley
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Canterbury Kings

New Zealand

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches85254739
Innings84464633
Overs64.313.0608.5340.196.3
Balls-----
Maidens40115151
Runs35914120991973820
Wickets152725333
Avg23.9370.529.1537.2224.84
SR25.83950.7338.517.54
Eco5.5610.843.445.88.49
BB51764
4w00211
5w10220
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches85254739
Innings62403423
Not outs12666
Runs182909511335
Balls Faced3921619570241
Avg3.6026.7318.2519.7
SR46.1510056.1489.64139
Fours001103727
Fifties00630
Sixies00281614
Highest71827839
Hundreds00000

Henry Burton Shipley Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Clark, Tom

Clark, Tom

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Bruce, Tom

Bruce, Tom