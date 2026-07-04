ODI Series South Africa vs Pakistan Cricket Tournament Players

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ODI Series South Africa vs Pakistan

de Zorzi, Tony

South Africa

Stubbs, Tristan

South Africa

Jansen, Marco

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Tayyab

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Naseem Shah

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

van der Dussen, Rassie

South Africa

Bavuma, Temba

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Fortuin, Bjorn

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Phehlukwayo, Andile

South Africa

Ahmed, Abrar

Pakistan

Klaasen, Heinrich

South Africa

Bosch, Corbin

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Agha, Salman Ali

Pakistan

Maphaka, Kwena

South Africa

Shinwari, Usman

Pakistan