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de Zorzi, Tony
South Africa
Stubbs, Tristan
Jansen, Marco
Shamsi, Tabraiz
Tahir, Tayyab
Pakistan
Irfan Khan, Mohammad
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Naseem Shah
Hasnain, Mohammad
Ghulam, Kamran
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Azam, Babar
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Muqeem, Sufiyan
van der Dussen, Rassie
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Fortuin, Bjorn
Rickelton, Ryan
Maharaj, Keshav
Baartman, Ottniel
Phehlukwayo, Andile
Ahmed, Abrar
Klaasen, Heinrich
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Agha, Salman Ali
Maphaka, Kwena
Shinwari, Usman