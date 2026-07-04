Follow us
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Santner, Mitchell
Perera, Kusal
Sri Lanka
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Fernando, Avishka
Fernando, Nuwanidu
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Hasaranga, Wanindu
Duffy, Jacob
Foxcroft, Dean
South Africa
Phillips, Glenn
Nissanka, Pathum
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Nicholls, Henry
Sodhi, Ish
Hay, Mitchell James
Foulkes, Zak
Young, Will
Clarkson, Joshua Andrew
Bracewell, Michael
Milne, Adam
Smith, Nathan
Robinson, Tim
Vandersay, Jeffrey
Samarawickreme, Sadheera
Liyanage, Janith
Madushka, Nishan
Fernando, Asitha
Mendis, Kamindu
Shiraz, Mohamed
Wickramasinghe, Chamindu