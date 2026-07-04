ODI Series Sri Lanka vs New Zealand Cricket Tournament Players

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ODI Series Sri Lanka vs New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Perera, Kusal

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Duffy, Jacob

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Phillips, Glenn

New Zealand

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Nicholls, Henry

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Bracewell, Michael

New Zealand

Milne, Adam

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Wickramasinghe, Chamindu

Sri Lanka