ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Madande, Clive

Zimbabwe

Masuku, Ernest

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Hasan, Nurul

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Islam, Tanvir

Bangladesh

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Islam, Shoriful

Bangladesh

Hossain, Mosaddek

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Hassan, Saif

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Hridoy, Towhid

Bangladesh