ODI Series Zimbabwe vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

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ODI Series Zimbabwe vs Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Williams, Sean

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Masuku, Ernest

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Rathnayake, Pavan

Sri lanka

Taylor, Brendan

Zimbabwe