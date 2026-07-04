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Charles, Johnson
Saint Lucia
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Khan, Rashid
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Carty, Keacy
Sint Maarten
Springer, Shamar
Barbados
Simmonds, Ramon Romario
Greaves, Justin
Athanaze, Alick
Dominica
Pierre, Khary
Trinidad and Tobago
Jangoo, Amir
Joseph, Shamar
India
Motie, Gudakesh
Guyana
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
King, Brandon
Jamaica
Hetmyer, Shimron
Rasooli, Darwish
Rahman, Ziaur
Kamal, Shahidullah
Lewis, Evin
Forde, Matthew
Seales, Jayden
Sampson, Quentin
Shirzad, Mohammad Ishaq
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Ahmadzai, Abdullah
Rahman, Zia Ur