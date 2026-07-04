T20 Series Afghanistan vs West Indies Cricket Tournament Players

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T20 Series Afghanistan vs West Indies

Charles, Johnson

Saint Lucia

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Carty, Keacy

Sint Maarten

Springer, Shamar

Barbados

Simmonds, Ramon Romario

Barbados

Greaves, Justin

Barbados

Athanaze, Alick

Dominica

Pierre, Khary

Trinidad and Tobago

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Joseph, Shamar

India

Motie, Gudakesh

Guyana

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

King, Brandon

Jamaica

Hetmyer, Shimron

Guyana

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Rahman, Ziaur

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Forde, Matthew

Barbados

Seales, Jayden

Trinidad and Tobago

Sampson, Quentin

Guyana

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Rahman, Zia Ur