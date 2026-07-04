Follow us
Linde, George
South Africa
Burger, Nandre
Stubbs, Tristan
David, Tim
Australia
van der Dussen, Rassie
Rabada, Kagiso
Rickelton, Ryan
Subrayen, Prenelan
Marsh, Mitchell
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Zampa, Adam
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Kuhnemann, Matthew
Dwarshuis, Ben
Hazlewood, Josh
Ngidi, Lungi
Bosch, Corbin
Markram, Aiden
Brevis, Dewald
Muthusamy, Senuran
Hardie, Aaron
Short, Matt
Owen, Mitchell J
Maphaka, Kwena
Pretorius, Lhuan-dre
Peter, Nqabayomzi