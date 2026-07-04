Follow us
David, Tim
Australia
Rahman, Mustafizur
Bangladesh
Ahmed, Nasum
Hasan, Nurul
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Hossain, Shamim
Marsh, Mitchell
Head, Travis Michael
Inglis, Josh
Zampa, Adam
Green, Cameron
Ellis, Nathan
Rahim, Mushfiqur
Islam, Shoriful
Renshaw, Matthew
Kuhnemann, Matthew
Sarkar, Soumya
Hossain Emon, Parvez
Hasan, Tanzid
Bartlett, Xavier
Philippe, Josh
Hardie, Aaron
Connolly, Cooper
Johnson, Spencer
Hassan, Saif
Hasan, Mahedi
Meredith, Riley
Rana, Nahid
Hossain, Rishad
Chaudhary, Nikhil
India
Davies, Joel
Hridoy, Towhid
Saqlain, Abdul Gaffar