T20 Series Bangladesh vs Pakistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Bangladesh vs Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Hossain, Shamim

Bangladesh

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Naim, Mohammad

Bangladesh

Ali, Jaker

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Hossain, Rishad

Bangladesh

Abbas, Mohammad

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Moqeem, Sufyan

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan

Mirza, Mohammad

Pakistan