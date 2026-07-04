Follow us
Capsey, Alice
England
Knight, Heather
Ecclestone, Sophie
Bell, Lauren
Matthews, Hayley
Barbados
Sciver-Brunt, Natalie Ruth
Wong, Issy
Dunkley, Sophia
Wyatt, Danielle
Cross, Kate
Jones, Amy
Glenn, Sarah
Gibson, Danielle
Bouchier, Maia
Dean, Charlie
Beaumont, Tammy
Taylor, Stafanie
Jamaica
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Scholfield, Paige
Smith, Linsey
Kemp, Freya
Heath, Bess
Filer, Lauren
Arlott, Emily
Fletcher, Afy
Grenada
Joseph, Qiana
Saint Lucia
Glasgow, Jannillea
Saint Vincent and the Grenadines
James, Zaida
Gajnabi, Shabika
Fraser, Cherry Ann
Mangru, Mandy
Grimmond, Realeanna
Munisar, Ashmini
Ramharack, Karishma
Trinidad and Tobago
Alleyne, Aaliyah
Claxton, Jahzara
Saint Kitts and Nevis