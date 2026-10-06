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Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Hope, Shai
Barbados
Powell, Rovman
Jamaica
Rutherford, Sherfane
Guyana
Springer, Shamar
Jangoo, Amir
Paul, Keemo
Joseph, Shamar
India
Motie, Gudakesh
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Iyer, Shreyas
Kishan, Ishan
Chase, Roston
Shepherd, Romario
Pooran, Kamil
Dube, Shivam
Singh, Arshdeep
Bishnoi, Ravi
Yadav, Mayank
Sharma, Abhishek
Reddy, Nithish
Samson, Sanju
Hetmyer, Shimron
Varma, Tilak
Andrew, Jewel
Antigua and Barbuda
Dhir, Naman
Forde, Matthew
Sampson, Quentin
Suryavanshi, Vaibhav
Yadav, Prince