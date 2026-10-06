T20 Series India vs West Indies Cricket Tournament Players

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T20 Series India vs West Indies

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Hope, Shai

Barbados

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Springer, Shamar

Barbados

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Paul, Keemo

Guyana

Joseph, Shamar

India

Motie, Gudakesh

Guyana

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Iyer, Shreyas

India

Kishan, Ishan

India

Chase, Roston

Barbados

Shepherd, Romario

Guyana

Pooran, Kamil

Dube, Shivam

India

Singh, Arshdeep

India

Bishnoi, Ravi

India

Yadav, Mayank

India

Sharma, Abhishek

India

Reddy, Nithish

India

Samson, Sanju

India

Hetmyer, Shimron

Guyana

Varma, Tilak

India

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Dhir, Naman

India

Forde, Matthew

Barbados

Sampson, Quentin

Guyana

Suryavanshi, Vaibhav

India

Yadav, Prince

India