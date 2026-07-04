T20 Series Namibia vs Zimbabwe Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Namibia vs Zimbabwe

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

Green, Zane

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Steenkamp, Louren

South Africa

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Myers, Dion

Zimbabwe

Smit, JJ

Namibia

Kruger, Malan

Namibia

Leicher, Dylan

Namibia

Busing-Volschenk, Alexander

Namibia

Brassell, Jack Thomas

Namibia

de Villiers, Jan-Izak

Namibia

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe

Taylor, Brendan

Zimbabwe