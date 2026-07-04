Follow us
Linde, George
South Africa
Breetzke, Matthew
Shamsi, Tabraiz
Tahir, Tayyab
Pakistan
Irfan Khan, Mohammad
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Khan, Usman
Yousuf, Omair
Hasnain, Mohammad
Afridi, Shaheen
Rauf, Haris
Azam, Babar
Ayub, Saim
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Rickelton, Ryan
Baartman, Ottniel
Simelane, Andile
Ahmed, Abrar
Klaasen, Heinrich
Galiem, Dayyaan
Ferreira, Donavon
Nortje, Anrich
Kruger, Patrick
Abbas, Mohammad
Agha, Salman Ali
Maphaka, Kwena
Peter, Nqabayomzi
Khan, Jahandad
Moqeem, Sufyan