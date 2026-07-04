T20 Series South Africa vs Pakistan Cricket Tournament Players

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T20 Series South Africa vs Pakistan

Linde, George

South Africa

Breetzke, Matthew

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Tayyab

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Hendricks, Reeza

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Rickelton, Ryan

South Africa

Baartman, Ottniel

South Africa

Simelane, Andile

South Africa

Ahmed, Abrar

Pakistan

Klaasen, Heinrich

South Africa

Galiem, Dayyaan

South Africa

Ferreira, Donavon

South Africa

Nortje, Anrich

South Africa

Kruger, Patrick

South Africa

Abbas, Mohammad

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Maphaka, Kwena

South Africa

Peter, Nqabayomzi

South Africa

Khan, Jahandad

Pakistan

Moqeem, Sufyan

Pakistan