Follow us
Khan, Asif
United Arab Emirates
Khan, Zahoor
Aravind, Vritiya
Siddique, Junaid
Muhammad, Waseem
Khan, Aayan
Sharma, Aryansh
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Jamieson, Kyle
Lister, Benjamin
Ashok, Adithya
Southee, Tim
Santner, Mitchell
Seifert, Tim
Neesham, Jimmy
Duffy, Jacob
Foxcroft, Dean
South Africa
Bowes, Chad Jayson
McConchie, Cole
Shipley, Henry Burton
Cleaver, Dane
Young, Will
Ravindra, Rachin
D'souza, Ethan
Tandon, Ansh
Sharma, Sanchit
Hameed, Basil
Farazuddin, Mohammed
Naseer, Ali
Singh, Lovepreet
Ullah, Muhammad Jawad
Giyanani, Jash