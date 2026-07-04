T20 Series UAE vs New Zealand Cricket Tournament Players

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T20 Series UAE vs New Zealand

Khan, Asif

United Arab Emirates

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Neesham, Jimmy

New Zealand

Duffy, Jacob

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Bowes, Chad Jayson

South Africa

McConchie, Cole

New Zealand

Shipley, Henry Burton

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Hameed, Basil

United Arab Emirates

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Singh, Lovepreet

United Arab Emirates

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Giyanani, Jash

United Arab Emirates