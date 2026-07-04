Test Series Bangladesh vs Ireland Cricket Tournament Players

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Test Series Bangladesh vs Ireland

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Domingo, Russell

South Africa

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Rahman Raja, Rejaur

Bangladesh

Moor, Peter

Zimbabwe

Islam, Taijul

Bangladesh

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Hossain, Ebadot

Bangladesh

Stirling, Paul

Ireland

Ali, Yasir

Bangladesh

Hasan, Zakir

Bangladesh

Islam, Shoriful

Bangladesh

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Doheny, Stephen

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Hand, Fionn

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Mayes, Thomas

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Ali, Jaker

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Islam, Shadman

Bangladesh

Haque, Mominul

Bangladesh

Murad, Hasan

Bangladesh

Rana, Nahid

Bangladesh

McCarthy, Barry

Ireland

McCollum, James

Ireland

Commins, Murray

South Africa

Young, Craig

Ireland

McCarthy, Liam

Ireland

Hoey, Gavin

Ireland

Carmichael, Cade

South Africa

Neill, Jordan

Ireland

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Neil, Jordan

Ireland