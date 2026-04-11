Aylish Cranstone

Aylish Cranstone

batsman

Full name:Aylish Cranstone
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Glamorgan Women

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches19
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches19
Innings10
Not outs4
Runs58
Balls Faced76
Avg9.66
SR76.31
Fours5
Fifties0
Sixies1
Highest17
Hundreds0

Aylish Cranstone Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Harris, Grace

Harris, Grace

Gregory, Danielle

Gregory, Danielle

Dunkley, Sophia

Dunkley, Sophia

Franklin, Phoebe

Franklin, Phoebe

Wyatt, Danielle

Wyatt, Danielle

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Lambert, Charlotte

Lambert, Charlotte

Miles, Bethan

Miles, Bethan

Chatterji, Priyanaz

Chatterji, Priyanaz

Farrant, Tash

Farrant, Tash