Squads Otago Volts vs Wellington Firebirds First class Plunket Shield 26.11.2026
First class
Dunedin
Playing
|First Team
|Second Team
Bacon Matthew Boyce
bowler
Abbas Muhammad
all rounder
Chu Max
wicket keeper
Blundell Tom
wicket keeper
Cumming Jacob Mark
all rounder
Bracewell Michael
all rounder
Duffy Jacob
bowler
Conway Devon
wicket keeper
Foxcroft Dean
all rounder
Greenwood Nick
batsman
Georgeson Luke
all rounder
Hartshorn James William
batsman
Gibson Jacob Michael
bowler
Johnson Troy Manning
batsman
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Johnson Llewellyn Cullen
batsman
McLachlan Callum
wicket keeper
Lockrose Ben
bowler
McPeake Iain Geoffrey
bowler
McKay Jarrod
bowler
Milne Adam
bowler
Muller Travis
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Parkes Thorn Kiwa
batsman
Robinson Tim
batsman
Phillips Dale
batsman
Sears Ben
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Severin Gareth
wicket keeper
Rutherford Hamish
batsman
Smith Nathan
bowler
Todd Jamal
all rounder
Snedden Michael Warwick
bowler
Match has not started yet