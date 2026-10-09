Squads Otago Volts vs Wellington Firebirds First class Plunket Shield 26.11.2026

First class

Dunedin

OVO
OVO
WFI
WFI

Playing

OVO
OVO
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Chu Max

wicket keeper

Blundell Tom

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Foxcroft Dean

all rounder

Georgeson Luke

all rounder

McLachlan Callum

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Sears Ben

bowler

Phillips Glenn

all rounder

Severin Gareth

wicket keeper

Todd Jamal

all rounder

Bench

OVO
OVO
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet