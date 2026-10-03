Squads Goa vs Bihar First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

GOA
GOA
BIH
BIH

Playing

GOA
GOA
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Alam Khalid

no information yet

Dubey Bhaskar

all rounder

Gani Sakibul

no information yet

Kasvankar Yash

no information yet

Khan Nawaz

no information yet

Kishor Arnav

no information yet

Koushik V

bowler

Kumar Sachin

all rounder

Kumar Suman

all rounder

Loharuka Ayush

no information yet

Roy Shubham

no information yet

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Tejrana Abhinav

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Bench

GOA
GOA
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet