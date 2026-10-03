Squads Goa vs Bihar First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bakhale Kashyap
batsman
Alam Khalid
no information yet
Dubhashi Samar Shravan
wicket keeper
Dubey Bhaskar
all rounder
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Gani Sakibul
no information yet
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Hussain Sakib
bowler
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Kasvankar Yash
no information yet
Khan Nawaz
no information yet
Khutkar Manthan
bowler
Kishor Arnav
no information yet
Koushik V
bowler
Kumar Sachin
all rounder
Parab Heramb
bowler
Kumar Suman
all rounder
Prabhudessai Suyash
batsman
Loharuka Ayush
no information yet
Rajnish Kumar
batsman
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Roy Shubham
no information yet
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Saurabh Bipin
wicket keeper
Tejrana Abhinav
no information yet
Singh Himanshu
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Singh Piyush Kumar
all rounder
Wagha Misal Darshan
all rounder
Singh Raghuvendra Pratap
all rounder
Yadav Lalit
all rounder
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Match has not started yet