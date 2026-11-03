Match details Saurashtra vs Hyderabad First class Ranji Trophy 01.02.2027
Match Info
|Match:
|Ranji Trophy 26/27
|Date:
|Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, February 01, 2027 04:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Saurashtra Squad
|Players
|Bhut Parth, Desai Harvik, Dodiya Yurajsinh, Gajjar Sammar, Gohel Tarang H, Gohil Jay, Jadeja Aditya, Jadeja Ravindra, Jani Chirag, Kotak Hetvik, Mankad Prerak, Pandya Neel, Panwar Ankur, Sakariya Chetan, Unadkat Jaydev, Vasavada Arpit, Yadav Arth
|Bench
|no information yet
Hyderabad Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet