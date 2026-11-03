Match details Saurashtra vs Hyderabad First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

SAU
SAU
HYD
HYD

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Monday, February 01, 2027 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Saurashtra Squad

PlayersBhut Parth, Desai Harvik, Dodiya Yurajsinh, Gajjar Sammar, Gohel Tarang H, Gohil Jay, Jadeja Aditya, Jadeja Ravindra, Jani Chirag, Kotak Hetvik, Mankad Prerak, Pandya Neel, Panwar Ankur, Sakariya Chetan, Unadkat Jaydev, Vasavada Arpit, Yadav Arth
Benchno information yet

Hyderabad Squad

PlayersAgarwal Tanmay, Anikethreddy Gangam, Chigullapalli Rahul Radesh, Goud A Varun, Goud Ajay Dev, Himateja K, Mende Ruthik Yadav, Milind Chama, Rakshann Readi, Reddy Malgari Sai Pragnay, Reddy Mandadi Abhirath, Reddy Vikas, Singh Rahul, Siraj Mohammed, Thyagarajan Tanay
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet