Squads Saurashtra vs Hyderabad First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bhut Parth
all rounder
Agarwal Tanmay
batsman
Desai Harvik
wicket keeper
Anikethreddy Gangam
all rounder
Dodiya Yurajsinh
bowler
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Gajjar Sammar
bowler
Goud A Varun
no information yet
Gohel Tarang H
wicket keeper
Goud Ajay Dev
bowler
Gohil Jay
batsman
Himateja K
no information yet
Jadeja Aditya
no information yet
Mende Ruthik Yadav
no information yet
Jadeja Ravindra
all rounder
Milind Chama
bowler
Jani Chirag
all rounder
Rakshann Readi
bowler
Kotak Hetvik
batsman
Reddy Malgari Sai Pragnay
wicket keeper
Mankad Prerak
all rounder
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Pandya Neel
bowler
Reddy Vikas
no information yet
Panwar Ankur
bowler
Singh Rahul
batsman
Sakariya Chetan
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Unadkat Jaydev
bowler
Thyagarajan Tanay
bowler
Vasavada Arpit
batsman
Yadav Arth
bowler
Match has not started yet