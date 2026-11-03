Squads Saurashtra vs Hyderabad First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

SAU
SAU
HYD
HYD

Playing

SAU
SAU
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Goud A Varun

no information yet

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Himateja K

no information yet

Jadeja Aditya

no information yet

Mende Ruthik Yadav

no information yet

Jadeja Ravindra

all rounder

Jani Chirag

all rounder

Mankad Prerak

all rounder

Reddy Vikas

no information yet

Bench

SAU
SAU
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet