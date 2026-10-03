Squads Tamil Nadu vs Uttarakhand First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

TAN
TAN
UTT
UTT

Playing

TAN
TAN
UTT
UTT
First TeamSecond Team
Achyuth CV

no information yet

Ambrish RS

no information yet

G Ajitesh

wicket keeper

Hemchudeshan Jeganathan

no information yet

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Mahajan Aarav

no information yet

Khumar R Vimal

all rounder

Mishra Mayank

all rounder

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Sachin B

batsman

Patwal Harsh Dhirendar

no information yet

Siddarth Andre

no information yet

Raichandani Lakshya

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

SR Athish

no information yet

Rawat Saurabh

wicket keeper

Vidyuth P

bowler

Bench

TAN
TAN
UTT
UTT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet