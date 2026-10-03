Squads Tamil Nadu vs Uttarakhand First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achyuth CV
no information yet
Chandela Kunal
batsman
Ambrish RS
no information yet
Chaudhary Yuvraj
bowler
Chandrasekar DT
bowler
Chopra Prashant
batsman
G Ajitesh
wicket keeper
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Hemchudeshan Jeganathan
no information yet
Joshi Janmejay
bowler
Indrajith Baba
batsman
Kumar Rajan
bowler
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Lalwani Bhupen
batsman
Khan Shahrukh
batsman
Mahajan Aarav
no information yet
Khumar R Vimal
all rounder
Mishra Mayank
all rounder
Nag H Trilok
bowler
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Negi Abhay
bowler
Sachin B
batsman
Patwal Harsh Dhirendar
no information yet
Siddarth Andre
no information yet
Raichandani Lakshya
no information yet
Singh Gurjapneet
all rounder
Rawat Sagar
batsman
SR Athish
no information yet
Rawat Saurabh
wicket keeper
Vidyuth P
bowler
Suchith Jagadeesha
bowler
Warrier Sandeep
bowler
Sudha Avneesh
batsman
Match has not started yet