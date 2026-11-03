Squads Uttarakhand vs Chandigarh First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ayachi Agnivesh
bowler
Azad Arjun
batsman
Bhupendra Jaiswal Tejasvi
no information yet
Bawa Raj Angad
all rounder
Bora Devendra
bowler
Bhambri Shivam
batsman
Chandela Kunal
batsman
Birla Nishunk
no information yet
Chaudhary Yuvraj
bowler
Dhanda Rohit
bowler
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Dhindsa Chiragvir Singh
all rounder
Dhapola Deepak
bowler
Kanwar Anirudh
bowler
Joshi Janmejay
bowler
Kashyap Vishu
all rounder
Kandpal Vaibhav
batsman
Khan Arslan
batsman
Mahajan Aarav
no information yet
Kush Dipender
no information yet
Mishra Mayank
all rounder
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Pajni Nehal
batsman
Nischal Dega
batsman
Pannu Arjit
bowler
Patwal Harsh Dhirendar
no information yet
Rana Akshit
wicket keeper
Raichandani Lakshya
no information yet
Sandhu Jagjit Singh
batsman
Rawat Aditya
no information yet
Sandil Karthik
no information yet
Rawat Sanskar
no information yet
Sharma Nikhil
no information yet
Rawat Saurabh
wicket keeper
Vohra Manan
batsman
Suchith Jagadeesha
bowler
Sudha Avneesh
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Match has not started yet