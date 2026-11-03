Squads Uttarakhand vs Chandigarh First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

UTT
UTT
CHA
CHA

Playing

UTT
UTT
CHA
CHA
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Bhupendra Jaiswal Tejasvi

no information yet

Bawa Raj Angad

all rounder

Birla Nishunk

no information yet

Kashyap Vishu

all rounder

Mahajan Aarav

no information yet

Kush Dipender

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Patwal Harsh Dhirendar

no information yet

Rana Akshit

wicket keeper

Raichandani Lakshya

no information yet

Rawat Aditya

no information yet

Sandil Karthik

no information yet

Rawat Sanskar

no information yet

Sharma Nikhil

no information yet

Rawat Saurabh

wicket keeper

Bench

UTT
UTT
CHA
CHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet