Squads Tasmania Tigers vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 05.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bean Marcus
batsman
Abbott Sean
bowler
Chaudhary Nikhil
all rounder
Anderson Charlie
bowler
David Tim
batsman
Colgan Joe
no information yet
Doran Jake
wicket keeper
Cummins Pat
bowler
Jewell Caleb Paul
batsman
Davies Joel
batsman
Kuhnemann Matthew
bowler
Davies Oliver
batsman
Macmillan Rafael
all rounder
Dwarshuis Ben
bowler
Meredith Riley
bowler
Edwards Jack
batsman
Montgomery Jack
no information yet
Hadley Ryan
bowler
O Connor Aidan
all rounder
Hatcher Liam
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
Hazlewood Josh
bowler
Prestwidge Will
bowler
Hicks Ryan
bowler
Rogers Tom
bowler
Jackson Bryce
batsman
Silk Jordan
batsman
Kingsell Riley
no information yet
Ward Tim
batsman
Konstas Sam
batsman
Webster Beau
all rounder
Lyon Nathan
bowler
Wyllie Teague
all rounder
Maddinson Nic
batsman
Match has not started yet