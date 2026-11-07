Squads Tasmania Tigers vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 05.02.2027

List a

TIG
TIG
BLU
BLU

Playing

TIG
TIG
BLU
BLU
First TeamSecond Team
Chaudhary Nikhil

all rounder

David Tim

batsman

Colgan Joe

no information yet

Doran Jake

wicket keeper

Macmillan Rafael

all rounder

Montgomery Jack

no information yet

O Connor Aidan

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Kingsell Riley

no information yet

Ward Tim

batsman

Webster Beau

all rounder

Wyllie Teague

all rounder

Bench

TIG
TIG
BLU
BLU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet