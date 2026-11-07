Match details Tasmania Tigers vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 05.02.2027
Match Info
|Match:
|One-Day Cup 26/27
|Date:
|Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, February 05, 2027 03:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Tasmania Tigers Squad
|Players
|Bean Marcus, Chaudhary Nikhil, David Tim, Doran Jake, Jewell Caleb Paul, Kuhnemann Matthew, Macmillan Rafael, Meredith Riley, Montgomery Jack, O Connor Aidan, Owen Mitchell J, Prestwidge Will, Rogers Tom, Silk Jordan, Ward Tim, Webster Beau, Wyllie Teague
|Bench
|no information yet
New South Wales Blues Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet