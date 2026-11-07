Match details Tasmania Tigers vs New South Wales Blues List a One-Day Cup 05.02.2027

List a

TIG
TIG
BLU
BLU

Match Info

Match:One-Day Cup 26/27
Date:Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
Toss:no information yet
Time:Friday, February 05, 2027 03:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Tasmania Tigers Squad

PlayersBean Marcus, Chaudhary Nikhil, David Tim, Doran Jake, Jewell Caleb Paul, Kuhnemann Matthew, Macmillan Rafael, Meredith Riley, Montgomery Jack, O Connor Aidan, Owen Mitchell J, Prestwidge Will, Rogers Tom, Silk Jordan, Ward Tim, Webster Beau, Wyllie Teague
Benchno information yet

New South Wales Blues Squad

PlayersAbbott Sean, Anderson Charlie, Colgan Joe, Cummins Pat, Davies Joel, Davies Oliver, Dwarshuis Ben, Edwards Jack, Hadley Ryan, Hatcher Liam, Hazlewood Josh, Hicks Ryan, Jackson Bryce, Kingsell Riley, Konstas Sam, Lyon Nathan, Maddinson Nic, Mark Reiley, Nisbet Jack, Patterson Kurtis, Philippe Josh, Salzmann William, Sangha Tanveer, Scott Jake, Shaw Lachlan, Singh Harjas, Smith Steven Barry, Starc Mitchell, Stobo Charles, Zampa Adam
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet