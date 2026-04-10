Marcus Sinclair Harris

Marcus Sinclair Harris

batsman

Full name:Marcus Sinclair Harris
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Date of Birth (Age):July 21, 1992 (30)
Zodiac Sign:Cancer
Height:173 cm
Hometown:Perth, Australia
Jersey Number:21
Batting Style:Left hand Bat
Bowling Style:Right-arm off-break
Social Media:Instagram

Teams

2026 Teams

Lancashire

Melbourne Renegades

Victoria

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches141487050
Innings0500
Overs014.000
Balls----
Maidens0200
Runs06400
Wickets0000
Avg0000
SR0000
Eco04.5700
BB0000
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches141487050
Innings262686949
Not outs21751
Runs607100122344981
Balls Faced1322188232704806
Avg25.2939.8836.6220.43
SR45.9153.1986.68121.71
Fours731304248106
Fifties342144
Sixies0413327
Highest7925014285
Hundreds02630

Marcus Sinclair Harris Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

Marcus Harris News

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For those who are interested to know first-hand all the news about cricketer Marcus Harris, here you will find the most up-to-date news about him: participation in tournaments, match results and everything about his personal life.

Sheffield Shield | Victoria bring all-star New South Wales crashing to ground with 300-run win

Sheffield Shield | Victoria bring all-star New South Wales crashing to ground with 300-run win

Victoria beat New South Wales by 300 runs in the fourth round of the Sheffield Shield in Sydney. The visitors were aided by Peter Handscomb’s first innings century, along with an eight-wicket match haul from Sam Elliott, as captain Steve Smith’s twin half-centuries for the home side went in vain.

Marcus Harris12:55 PM, 20 October, 2024

WATCH, Sheffield Shield | Mitchell Starc’s fiery delivery strikes as Marcus Harris faces the pain of an elbow bruise

Marcus Harris10:46 AM, 29 April, 2022

AUS vs SL | Australia announce multi-format squad for Sri Lanka tour, Pat Cummins rested from T20Is

Marcus Harris11:38 AM, 13 January, 2022

Ashes 2021-22 | Marcus Harris dropped, Usman Khawaja to open for Australia in Hobart

Marcus Harris11:21 AM, 27 December, 2021

Ashes 2021-22 | Twitter reacts as Marcus Harris was caught criticising Hot Spot technology on stump mic

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