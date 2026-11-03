Squads Maharashtra vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bachhav Satyajeet
bowler
Arya Priyansh
batsman
Bawne Ankit
batsman
Badoni Ayush
batsman
Dadhe Pradeep
bowler
Dahiya Tejasvi
no information yet
Gaikwad Ruturaj
batsman
Dhull Yash
batsman
Ghosh Ramakrishna
all rounder
Doseja Ayush
no information yet
Hangargekar Rajvardhan
bowler
Kandpal Vaibhav
batsman
Kulkarni Arshin
all rounder
Kohli Virat
batsman
Mhatre Siddharth
batsman
Mehra Divij
bowler
Naik Nikhil
wicket keeper
Pant Rishabh
wicket keeper
Nawale Saurabh
wicket keeper
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Ostwal Vicky
bowler
Rana Harshit
bowler
Shaw Prithvi
batsman
Rana Nitish
batsman
Solanki Prashant
bowler
Rana Rohan
all rounder
Tripathi Rahul
batsman
Ranjan Sarthak
batsman
Veer Siddhesh A
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Match has not started yet