Squads Maharashtra vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

MAH
MAH
DEL
DEL

Playing

MAH
MAH
DEL
DEL
First TeamSecond Team
Dahiya Tejasvi

no information yet

Dhull Yash

batsman

Doseja Ayush

no information yet

Kulkarni Arshin

all rounder

Naik Nikhil

wicket keeper

Pant Rishabh

wicket keeper

Nawale Saurabh

wicket keeper

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Rana Rohan

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Bench

MAH
MAH
DEL
DEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet