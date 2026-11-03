Squads Puducherry vs Assam List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Choudhury Avinav
bowler
Akash Pugazhendi
batsman
Das Denish Paramananda
batsman
Anand Kargave Akash
batsman
Deka Nihar
batsman
Anand Bhanu
wicket keeper
Dihingia Saurav
no information yet
Bhardwaj Vedant
no information yet
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Chauhan Bhupender
all rounder
Hussain Mukhtar
bowler
Garhwal Aditya
all rounder
Kuraishi Abdul Ajij
no information yet
Gopal Thivagar
all rounder
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Kangayan Neyan Shyam
batsman
Malakar Ayushman
all rounder
Khan Aman Hakim
bowler
Pegu Ruhinandan
wicket keeper
Khokhar Vishal
bowler
Purkayastha Swarupam
all rounder
M Sivamurugan
batsman
Roy Sibsankar
all rounder
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Saikia Pradyuman
batsman
Pandey Krishna
batsman
Sengupta Akash
all rounder
Pranaav Nitin
no information yet
Singh Rahul
bowler
Premraj R
batsman
Ramamoorthy Ragavan
batsman
Ratnaparkhe Paras Santosh
all rounder
Singh Sidak
bowler
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Tunda Adil
no information yet
Udeshi Sagar
bowler
Vaghani Parth
all rounder
Vignesh Kannan
bowler
Yadav Gaurav
bowler
Match has not started yet