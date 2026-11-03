Squads Puducherry vs Assam List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

PUD
PUD
ASM
ASM

Playing

PUD
PUD
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Deka Nihar

batsman

Anand Bhanu

wicket keeper

Dihingia Saurav

no information yet

Bhardwaj Vedant

no information yet

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Garhwal Aditya

all rounder

Kuraishi Abdul Ajij

no information yet

Gopal Thivagar

all rounder

Malakar Ayushman

all rounder

Pegu Ruhinandan

wicket keeper

Roy Sibsankar

all rounder

Sengupta Akash

all rounder

Pranaav Nitin

no information yet

Premraj R

batsman

Tunda Adil

no information yet

Vaghani Parth

all rounder

Bench

PUD
PUD
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet