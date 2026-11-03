Squads Puducherry vs Bengal List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

PUD
PUD
BEN
BEN

Playing

PUD
PUD
BEN
BEN
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Bhati Vishal

no information yet

Anand Bhanu

wicket keeper

Bhardwaj Vedant

no information yet

Gani Aamir

all rounder

Garhwal Aditya

all rounder

Gopal Thivagar

all rounder

Lal Karan

all rounder

Majumdar Anustup

all rounder

Mishra Ankit

all rounder

Nag Sumit

bowler

Pranaav Nitin

no information yet

Premraj R

batsman

Tunda Adil

no information yet

Vaghani Parth

all rounder

Bench

PUD
PUD
BEN
BEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet