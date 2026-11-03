Squads Puducherry vs Bengal List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Ahmed Shahbaz
all rounder
Akash Pugazhendi
batsman
Bhati Vishal
no information yet
Anand Kargave Akash
batsman
Deep Akash
bowler
Anand Bhanu
wicket keeper
Easwaran Abhimanyu
batsman
Bhardwaj Vedant
no information yet
Gani Aamir
all rounder
Chauhan Bhupender
all rounder
Gharami Sudip Kumar
batsman
Garhwal Aditya
all rounder
Ghosh Sayan
bowler
Gopal Thivagar
all rounder
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Kangayan Neyan Shyam
batsman
Kumar Mukesh
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Kumar Ravi
bowler
Khokhar Vishal
bowler
Lal Karan
all rounder
M Sivamurugan
batsman
Majumdar Anustup
all rounder
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Mishra Ankit
all rounder
Pandey Krishna
batsman
Nag Sumit
bowler
Pranaav Nitin
no information yet
Shami Mohammed
bowler
Premraj R
batsman
Ramamoorthy Ragavan
batsman
Ratnaparkhe Paras Santosh
all rounder
Singh Sidak
bowler
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Tunda Adil
no information yet
Udeshi Sagar
bowler
Vaghani Parth
all rounder
Vignesh Kannan
bowler
Yadav Gaurav
bowler
Match has not started yet