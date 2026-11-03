Squads Puducherry vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Aparajith Baba
all rounder
Akash Pugazhendi
batsman
Asif KM
bowler
Anand Kargave Akash
batsman
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Anand Bhanu
wicket keeper
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Bhardwaj Vedant
no information yet
Kunnummal Rohan
batsman
Chauhan Bhupender
all rounder
M Sharafuddeen N
batsman
Garhwal Aditya
all rounder
Nair Abhishek J
no information yet
Gopal Thivagar
all rounder
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Kangayan Neyan Shyam
batsman
Narayanan Biju
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Nidheesh MD
bowler
Khokhar Vishal
bowler
Nizar Salman
batsman
M Sivamurugan
batsman
Parveen Abhijth
bowler
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Prasad Krishna
all rounder
Pandey Krishna
batsman
Puthur Vignesh
batsman
Pranaav Nitin
no information yet
Samson Sanju
wicket keeper
Premraj R
batsman
Scaria Akhil
all rounder
Ramamoorthy Ragavan
batsman
Tom Eden Apple
bowler
Ratnaparkhe Paras Santosh
all rounder
Vinod Vishnu
wicket keeper
Singh Sidak
bowler
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Tunda Adil
no information yet
Udeshi Sagar
bowler
Vaghani Parth
all rounder
Vignesh Kannan
bowler
Yadav Gaurav
bowler
Match has not started yet