Squads Puducherry vs Kerala List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

PUD
PUD
KER
KER

Playing

PUD
PUD
KER
KER
First TeamSecond Team
Aparajith Baba

all rounder

Asif KM

bowler

Anand Bhanu

wicket keeper

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

Bhardwaj Vedant

no information yet

Garhwal Aditya

all rounder

Nair Abhishek J

no information yet

Gopal Thivagar

all rounder

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Prasad Krishna

all rounder

Pranaav Nitin

no information yet

Samson Sanju

wicket keeper

Premraj R

batsman

Scaria Akhil

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Tunda Adil

no information yet

Vaghani Parth

all rounder

Bench

PUD
PUD
KER
KER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet