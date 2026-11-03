Squads Railways vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

RAI
RAI
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VID

Playing

RAI
RAI
VID
VID
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Bhute Nachiket

all rounder

khan Zubair Ali

all rounder

Binkar Rohit

no information yet

Lal Varun Chaman

no information yet

Deshmukh Shivam

no information yet

Kadam Yash

batsman

Sharma Rahul

all rounder

Parwani Dipesh

no information yet

Singh Ravi

no information yet

Yadav Ansh

no information yet

Sheikh Faiz Mohammad

no information yet

Yadav Kunal

all rounder

Bench

RAI
RAI
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet