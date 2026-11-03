Squads Railways vs Vidarbha List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahuja Suraj
wicket keeper
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Choudhary Raj Kamal
batsman
Bhute Nachiket
all rounder
khan Zubair Ali
all rounder
Binkar Rohit
no information yet
Lal Varun Chaman
no information yet
Deshmukh Shivam
no information yet
Marate Kush
batsman
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Pandey Akash
bowler
Dubey Shubham
batsman
Saif Mohammad
batsman
Hinge Praful
bowler
Sharma Ashutosh
batsman
Kadam Yash
batsman
Sharma Karn
bowler
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Sharma Rahul
all rounder
Nalkande Darshan
bowler
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Parwani Dipesh
no information yet
Singh Pratham
batsman
Rathod Yash Vijay
batsman
Singh Ravi
no information yet
Rekhade Parth
bowler
Singh Sahab Yuvraj
all rounder
Samarth Ravikumar
batsman
Yadav Ansh
no information yet
Sheikh Faiz Mohammad
no information yet
Yadav Kunal
all rounder
Shorey Dhruv
batsman
Match has not started yet