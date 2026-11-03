Squads Uttarakhand vs Baroda List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ayachi Agnivesh
bowler
Chavda Aryan Nitesh
no information yet
Barswal Pankaj
no information yet
Limbani Raj
no information yet
Chandela Kunal
batsman
Moliya Priyanshu
all rounder
Chaudhary Yuvraj
bowler
Pandya Hardik
all rounder
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Pandya Krunal
all rounder
Garg Arya
bowler
Pandya Nitya
no information yet
Harsh Nikhil
no information yet
Pania Bhanu
batsman
Kumar Singh Naveen
no information yet
Passi Amit
wicket keeper
Madhwal Akash
bowler
Patel Mitesh
wicket keeper
Mahajan Aarav
no information yet
Pithiya Mahesh
batsman
Mishra Mayank
all rounder
Rathva Ninad
all rounder
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Rawat Shashwat
batsman
Nailwal Deepesh
all rounder
Salam Rasikh
bowler
Paliwal Harshit
bowler
Sharma Jitesh
wicket keeper
Rana Harsh
batsman
Sharma Shivalik
batsman
Rawat Sanskar
no information yet
Sheth Atit
all rounder
Rawat Saurabh
wicket keeper
Solanki Vishnu
batsman
Singh Kamal Umesh
batsman
Toksiya Lakshit
bowler
Suchith Jagadeesha
bowler
Umatt Karan
all rounder
Sudha Avneesh
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Match has not started yet