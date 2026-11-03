Squads Uttarakhand vs Baroda List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

UTT
UTT
BAR
BAR

Playing

UTT
UTT
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Chavda Aryan Nitesh

no information yet

Barswal Pankaj

no information yet

Limbani Raj

no information yet

Moliya Priyanshu

all rounder

Pandya Hardik

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Garg Arya

bowler

Pandya Nitya

no information yet

Harsh Nikhil

no information yet

Kumar Singh Naveen

no information yet

Passi Amit

wicket keeper

Patel Mitesh

wicket keeper

Mahajan Aarav

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Rathva Ninad

all rounder

Nailwal Deepesh

all rounder

Sharma Jitesh

wicket keeper

Rana Harsh

batsman

Rawat Sanskar

no information yet

Sheth Atit

all rounder

Rawat Saurabh

wicket keeper

Umatt Karan

all rounder

Bench

UTT
UTT
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet