Squads Vidarbha vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Kanaujia Badal Manoj
no information yet
Bhute Nachiket
all rounder
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Binkar Rohit
no information yet
Khan Hashim Shabir
no information yet
Deshmukh Shivam
no information yet
Khan Shabbir Bashir
bowler
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Kumar Singh Honey Hansnath
no information yet
Dubey Shubham
batsman
Loharuka Ayush
no information yet
Hinge Praful
bowler
Mahrour Mangal
batsman
Kadam Yash
batsman
Raj Akash Bibhuti
batsman
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Raj Prithvi
no information yet
Nalkande Darshan
bowler
Rajnish Kumar
batsman
Parwani Dipesh
no information yet
Saurabh Bipin
wicket keeper
Rathod Yash Vijay
batsman
Singh Himanshu
bowler
Rekhade Parth
bowler
Singh Piyush
bowler
Samarth Ravikumar
batsman
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Sheikh Faiz Mohammad
no information yet
Tiwari Himanshu
no information yet
Shorey Dhruv
batsman
Taide Atharwa
batsman
Thakur Yash
bowler
Wadkar Akshay
wicket keeper
Match has not started yet