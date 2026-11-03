Squads Vidarbha vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

VID
VID
BIH
BIH

Playing

VID
VID
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Kanaujia Badal Manoj

no information yet

Bhute Nachiket

all rounder

Binkar Rohit

no information yet

Khan Hashim Shabir

no information yet

Deshmukh Shivam

no information yet

Kumar Singh Honey Hansnath

no information yet

Loharuka Ayush

no information yet

Kadam Yash

batsman

Raj Prithvi

no information yet

Parwani Dipesh

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Sheikh Faiz Mohammad

no information yet

Tiwari Himanshu

no information yet

Wadkar Akshay

wicket keeper

Bench

VID
VID
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet