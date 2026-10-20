Squads Sri Lanka vs England Odi ODI Pakistan Tri-Series 22.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arachchige Sahan
batsman
Atkinson Gus
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Baker Sonny
bowler
Colombage Sachindu
bowler
Banton Tom
batsman
Fernando Asitha
bowler
Brook Harry
batsman
Fernando Avishka
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Liyanage Janith
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Madushanka Dilshan
bowler
Crane Mason
bowler
Malinga Eshan
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Curran Sam
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Dawson Liam
all rounder
Mishara Kamil
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Nissanka Pathum
batsman
Jacks Will
batsman
Rathnayake Paven
all rounder
Overton Jamie
bowler
Shanaka Dasun
all rounder
Rashid Adil
bowler
Root Joe
batsman
Tongue Josh
bowler
Match has not started yet