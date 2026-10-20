Squads Sri Lanka vs England Odi ODI Pakistan Tri-Series 22.10.2026

Odi

SRI
SRI
ENG
ENG

Playing

SRI
SRI
ENG
ENG
First TeamSecond Team
Banton Tom

batsman

Cox Jordan

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Curran Sam

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Rathnayake Paven

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Root Joe

batsman

Bench

SRI
SRI
ENG
ENG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet