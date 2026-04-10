Mason Sidney Crane

Mason Sidney Crane

bowler

Full name:Mason Sidney Crane
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break googly

Teams

2026 Teams

Glamorgan

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches12534772
Innings12854770
Overs48.08.01400.1395.4242.3
Balls-----
Maidens3017550
Runs19362537123591902
Wickets111257977
Avg1936242.9629.8624.7
SR2884867.230.0518.89
Eco4.027.753.835.967.84
BB11643
4w00240
5w00300
10w00000

Batting

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches12534772
Innings20702219
Not outs00201416
Runs6057616881
Balls Faced110175922498
Avg3011.522127
SR54.54032.747582.65
Fours0064132
Fifties00000
Sixies00230
Highest40293112
Hundreds00000

Mason Sidney Crane Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

LiveGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

(10 ov.) 88/3

One-Day Cup

The Hundred

Mason Crane News

View all

All the latest news about cricketer Mason Crane is presented here especially for you, from his training plan to what he has achieved on the field for the last cricket matches played.

Twitter reacts as Rory Burns and Joe Root dismissals bring about sudden English collapse

Twitter reacts as Rory Burns and Joe Root dismissals bring about sudden English collapse

After a sudden loss of two big wickets, Joe Root and Rory Burns dragged it nicely to bring up a decent score on board. But when they were all set to take the team to a good total, Burns was dismissed and soon, Root walked back to the pavilion. Twitterati reacted on sudden English collapse.

Mason Crane04:56 PM, 27 September, 2017

England announce squad for the 2017 Ashes

Mason Crane04:45 PM, 30 August, 2017

WATCH | Mason Crane plucks one out of thin air to send Roston Chase packing

Mason Crane06:52 PM, 29 May, 2017

WATCH| South African opener Dean Elgar suffers embarrassing dismissal

Another Players

Rauf, Haris

Rauf, Haris

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Miller, David

Miller, David

Smith, Ruaidhri

Smith, Ruaidhri

Lloyd, David

Lloyd, David

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Henry, Matt

Henry, Matt