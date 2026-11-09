Squads Australia vs England Odi ODI Series Australia vs England 15.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bartlett Xavier
bowler
Archer Jofra
bowler
Beardman Mahli
bowler
Atkinson Gus
bowler
Carey Alex
wicket keeper
Baker Sonny
bowler
Connolly Cooper
all rounder
Banton Tom
batsman
Edwards Jack
batsman
Bethell Jacob
all rounder
Green Cameron
all rounder
Brook Harry
batsman
Head Travis
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Inglis Josh
wicket keeper
Crocombe Henry T
bowler
Johnson Spencer
bowler
Curran Sam
all rounder
Marsh Mitchell
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Peake Oliver
no information yet
Duckett Ben
wicket keeper
Renshaw Matthew
batsman
Jacks Will
batsman
Scott Liam
all rounder
Overton Jamie
bowler
Zampa Adam
bowler
Rashid Adil
bowler
Match has not started yet