Squads South Africa vs England Odi ODI Series South Africa vs England 10.01.2027

Odi

Paarl

SA
SA
ENG
ENG

Playing

SA
SA
ENG
ENG
First TeamSecond Team
De Kock Quinton

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Jansen Marco

all rounder

Curran Sam

all rounder

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Duckett Ben

wicket keeper

Salt Phil

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Willey David

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Bench

SA
SA
ENG
ENG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet