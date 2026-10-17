Match details South Africa vs England Odi ODI Series South Africa vs England 15.01.2027

Odi

Bloemfontein

SA
SA
ENG
ENG

Match Info

Match:ODI Series South Africa vs England 2027
Date:Sunday, January 10, 2027 - Friday, January 15, 2027
Toss:no information yet
Time:Friday, January 15, 2027 08:00 AM (GMT+0)
Venue:Mangaung Oval, Bloemfontein, South Africa
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

South Africa Squad

PlayersBavuma Temba, De Kock Quinton, Hendricks Reeza, Jansen Marco, Klaasen Heinrich, Magala Sisanda, Maharaj Keshav, Malan Janneman, Markram Aiden, Miller David, Ngidi Lungi, Nortje Anrich, Rabada Kagiso, Van der Dussen Rassie
Benchno information yet

England Squad

PlayersArcher Jofra, Brook Harry, Buttler Jos, Curran Sam, Duckett Ben, Rashid Adil, Salt Phil, Stone Olly, Topley Reece, Willey David, Woakes Chris
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumMangaung Oval
CityBloemfontein
Capacity20000
EndsLoch Logan End
Hosts toWillows End

Match has not started yet