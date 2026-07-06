Squads Zimbabwe vs Bangladesh Odi ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh 06.07.2026

Odi

ZIM
ZIM

141

BAN
BAN

116

Playing

ZIM
ZIM
BAN
BAN
First TeamSecond Team
Sarkar Soumya

all rounder

Curran Ben

batsman

Raza Sikandar

all rounder

Hasan Sohan Nurul

wicket keeper

Madhevere Wesley

all rounder

Hossain Mosaddek

all rounder

Madande Clive

wicket keeper

Evans Brad

all rounder

Nyamhuri Newman Takudzwa

no information yet

Bench

ZIM
ZIM
BAN
BAN

no information yet

First TeamSecond Team