Squads Zimbabwe vs Bangladesh Odi ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh 06.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bennet Brian
batsman
Sarkar Soumya
all rounder
Curran Ben
batsman
Hasan Tanzid
batsman
Kaia Innocent
batsman
Shanto Najmul Hossain
batsman
Ervine Craig
batsman
Hridoy Towhid
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Hasan Sohan Nurul
wicket keeper
Madhevere Wesley
all rounder
Hossain Mosaddek
all rounder
Madande Clive
wicket keeper
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Evans Brad
all rounder
Hossain Rishad
bowler
Ngarava Richard
bowler
Ahmed Taskin
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Rahman Mustafizur
bowler
Nyamhuri Newman Takudzwa
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Rana Nahid
bowler