Squads Titans vs Eastern Storm T20 CSA T20 Challenge 11.10.2026

T20

TIT
TIT
EAS
EAS

Playing

TIT
TIT
EAS
EAS
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Brand Neil

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Dala CJ

bowler

De Kock Quinton

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Ferreira Donovan

wicket keeper

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Markram Aiden

all rounder

Twala Musawenkosi

wicket keeper

Bench

TIT
TIT
EAS
EAS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet