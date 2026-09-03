Squads Titans vs South Africa Emerging T20 CSA T20 Challenge 07.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boast Matthew
bowler
Bokako Tladi
bowler
Bosch Corbin
all rounder
Brand Neil
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Coetzee Gerald
bowler
Dala CJ
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
Elgar Dean
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Gqamane Ayabulela
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Makhanya Sibonelo
batsman
Markram Aiden
all rounder
Moonsamy Rivaldo
batsman
Ngidi Lungi
bowler
Phangiso Aaron
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Twala Musawenkosi
wicket keeper
van Heerden Joshua
batsman
Williams Lizaad
bowler
Match has not started yet