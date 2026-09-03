Squads Warriors vs Limpopo T20 CSA T20 Challenge 29.09.2026

T20

WAR
WAR
LIM
LIM

Playing

WAR
WAR
LIM
LIM
First TeamSecond Team
Breetzke Matthew

wicket keeper

De Villiers Matthew

no information yet

Jansen Marco

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Qeshile Sinethemba

wicket keeper

Second Rudi

wicket keeper

Swanepoel Beyers

all rounder

Xengxe Bamanye

all rounder

Bench

WAR
WAR
LIM
LIM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet