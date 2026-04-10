Beyers Swanepoel

Beyers Swanepoel

all rounder

Full name:Beyers Swanepoel
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Kent

Sunrisers Eastern Cape

Warriors

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches263611
Innings463611
Overs610.3268.533.0
Balls---
Maidens145321
Runs19631170254
Wickets102545
Avg19.2421.6650.8
SR35.9129.8739.6
Eco3.214.357.69
BB1041
4w630
5w500
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches263611
Innings35268
Not outs694
Runs781437101
Balls Faced90736855
Avg26.9325.725.25
SR86.1118.75183.63
Fours1044110
Fifties420
Sixies15135
Highest1886039
Hundreds100

Beyers Swanepoel Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

King, JP

King, JP

Evison, Joey

Evison, Joey

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Whitehead, Sean

Whitehead, Sean

Makhosi, Lizo

Makhosi, Lizo

Hogan, Michael

Hogan, Michael

Gilchrist, Nathan

Gilchrist, Nathan

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Crawley, Zak

Crawley, Zak

Quinn, Matt

Quinn, Matt