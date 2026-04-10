Beyers Swanepoel

County Championship
Middlesex vs Worcestershire
County Championship
MID
(33 ov.) 91/6
WOR
191
Worcestershire vs Kent
County Championship
WOR
(24 ov.) 94/1
KEN
196
Northamptonshire vs Worcestershire
County Championship
NOR
(0 ov.) 40/0
WOR
306
Worcestershire vs Durham
County Championship
WOR
(66 ov.) 209/7
DUR
Lancashire vs Worcestershire
County Championship
LAN
(11 ov.) 28/0
WOR
270
Worcestershire vs Middlesex
County Championship
WOR
MID
(96 ov.) 291/8
Worcestershire vs Gloucestershire
County Championship
WOR
GLO
(96 ov.) 258/7
Gloucestershire vs Worcestershire
County Championship
GLO
WOR
Worcestershire vs Lancashire
County Championship
WOR
LAN
Kent vs Worcestershire
County Championship
KEN
WOR
Worcestershire vs Northamptonshire
County Championship
WOR
NOR
Durham vs Worcestershire
County Championship
DUR
WOR
Worcestershire vs Derbyshire
County Championship
WOR
DER