Squads Warriors vs Northern Cape T20 CSA T20 Challenge 08.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Breetzke Matthew
wicket keeper
De Villiers Matthew
no information yet
du Plessis Jean
batsman
Hermann Jordan
batsman
Jansen Marco
all rounder
Kruger Patrick
all rounder
Meyer Renaldo Carl Gawin
bowler
Mokgakane Andile
batsman
Mothoa Alfred
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Nortje Anrich
bowler
Olivier Duanne
bowler
Pillay Jiveshan
batsman
Plaatjie Siya
bowler
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Rosier Diego
batsman
Second Rudi
wicket keeper
Simetu Siya
bowler
Stubbs Tristan
batsman
Swanepoel Beyers
all rounder
Van Heerden George
bowler
van Heerden Nealan
bowler
Whitehead Sean
bowler
Xengxe Bamanye
all rounder
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