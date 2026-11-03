Squads Wellington Firebirds vs Auckland Aces T20 Super Smash 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Ashok Adithya
bowler
Blundell Tom
wicket keeper
Fletcher Cam
wicket keeper
Bracewell Michael
all rounder
Gulati Rohit
no information yet
Dudding Liam Raymond
bowler
Guptill Martin
batsman
Greenwood Nick
batsman
Harrison Ryan
all rounder
Hartshorn James William
batsman
Jacobs Bevon
no information yet
Jackson Oscar
all rounder
Johal Harjot
no information yet
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Jones A
no information yet
McLachlan Callum
wicket keeper
Keene Simon
batsman
Milne Adam
bowler
Olliver Angus
no information yet
Morgan Sam
no information yet
Phillips Dale
batsman
Mycock Sam
no information yet
Singh Samrath
no information yet
Paranjpe Amogh
no information yet
Solia Sean
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
Stackpole Lachlan
no information yet
Robinson Tim
batsman
Watson Luke Douglas
no information yet
Sears Ben
bowler
Severin Gareth
wicket keeper
Smith Nathan
bowler
Snedden Michael Warwick
bowler
Tashkoff Jesse
batsman
van Beek Logan
bowler
Zeb Yahya
bowler
Match has not started yet