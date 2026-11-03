Squads Wellington Firebirds vs Auckland Aces T20 Super Smash 24.01.2027

T20

Wellington

WFI
WFI
AUC
AUC

Playing

WFI
WFI
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Blundell Tom

wicket keeper

Fletcher Cam

wicket keeper

Gulati Rohit

no information yet

Harrison Ryan

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Jackson Oscar

all rounder

Johal Harjot

no information yet

Jones A

no information yet

McLachlan Callum

wicket keeper

Olliver Angus

no information yet

Morgan Sam

no information yet

Mycock Sam

no information yet

Singh Samrath

no information yet

Paranjpe Amogh

no information yet

Solia Sean

all rounder

Ravindra Rachin

all rounder

Stackpole Lachlan

no information yet

Watson Luke Douglas

no information yet

Sears Ben

bowler

Severin Gareth

wicket keeper

Zeb Yahya

bowler

Bench

WFI
WFI
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet